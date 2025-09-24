Aggredito da uno sciame di vespe anziano finisce all' ospedale

Un uomo di 83 anni è finito all'ospedale dopo essere stato aggredito da uno sciame di vespe. È accaduto vicino a Tuna di Gazzola nel pomeriggio del 24 settembre. L'uomo stava rientrando a casa a piedi quando, mentre costeggiava un campo dove era appena passato un trattore che aveva tagliato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

