Aggredito da uno sciame di vespe anziano finisce all' ospedale

Un uomo di 83 anni è finito all'ospedale dopo essere stato aggredito da uno sciame di vespe. È accaduto vicino a Tuna di Gazzola nel pomeriggio del 24 settembre. L'uomo stava rientrando a casa a piedi quando, mentre costeggiava un campo dove era appena passato un trattore che aveva tagliato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Vespa Orientalis a Roma, aggredito nel sonno da uno sciame: anziano si sveglia con un forte dolore alle mani, soccorso dal 118 - Si è addormentato con la luce accesa e l’illuminazione, proveniente dalla stanza da letto, ha attirato un gruppetto di calabroni orientali. Si legge su ilmessaggero.it

Decimomannu, medico fuori servizio: «Ecco come ho salvato la donna aggredita dalle vespe» - Andrea Carta, 34 anni, specializzando in anestesia e rianimazione, ha fermato lo shock anafilattico su Rosalgela Brandonisio ... Secondo msn.com