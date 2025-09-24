Aggredita dal padre a Giugliano accolta dai servizi social per reintegrarla nella società mondo del lavoro

La storia di Francesca e di sua madre  Annamaria che dopo anni di violenze da parte del padre, riesce a trovare il coraggio di denunciare, ha scosso la comunità e l’amministrazione comunale. L’uomo, a seguito dell’ennesima aggressione, è stato arrestato dai Carabinieri di Giugliano. La ragazza originaria di Varcaturo, è sta presa in carico dai . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

