Aggiornare Android su telefoni vecchi e non supportati

Uno dei difetti principali di Android è sempre stata la sua eccessiva frammentazione: ci sono davvero tanti modelli di cellulari, ciascuno con una versione diversa dall'altro. Capita quindi che il sistema operativo non venga aggiornato dopo qualche anno, ritrovandoci velocemente con uno smartphone obsoleto. Un telefono Android non supportato rischia di diventare lento, vulnerabile a minacce di sicurezza o incapace di eseguire app recenti. Ad esempio, un Samsung Galaxy S7 fermo ad Android 8.0 non può installare alcune app moderne che richiedono almeno Android 10. Aggiornare il sistema operativo o ottimizzarlo manualmente consente di prolungare la vita del dispositivo, risparmiare denaro e ridurre l'impatto ambientale. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: aggiornare - android

Non riesco ad aggiornare l'app Messenger per Android. - facebook.com Vai su Facebook

Perché gli smartphone più vecchi rallentano dopo un aggiornamento software: ecco la spiegazione; WhatsApp sta smettendo di funzionare sui vecchi smartphone. Ecco quali sono i modelli coinvolti; WhatsApp smetterà di funzionare su vecchi telefoni Android a partire dal 1° aprile 2025.

LineageOS 22.1 porta Android 15 sui vecchi telefoni Android - LineageOS ha rilasciato una versione del suo sistema operativo basata su Android 15, compatibile con i modelli più vecchi come Galaxy S20. Come scrive punto-informatico.it

WhatsApp smetterà di funzionare su vecchi telefoni Android a partire dal 1° aprile 2025 - I dispositivi con sistemi operativi precedenti ad Android 5 perderanno l'accesso all'applicazione per motivi di sicurezza e prestazioni. Riporta multiplayer.it