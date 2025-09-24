AG4IN De Laurentiis sul film del quarto scudetto | Non è facile un racconto di qualcosa in corso Ci auguriamo che la festa continui
Archiviata la vittoria sul Pisa, che ha regalato il primo posto in solitaria in classifica dopo quattro giornate, per il Napoli oggi è il giorno dell'uscita di “AG4IN”, il film sul quarto scudetto azzurro diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro da oggi al cinema in tutta Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, il film scudetto «Ag4in» emoziona. De Laurentiis: «Suspense fino all'ultima partita»
#DeLaurentiis alla anteprima del film #Ag4in: "Il calcio deve trovare una sua nuova strada, perché così è destinato a morire. Bisogna riorganizzare i campionati e il gioco del calcio affinché i giovani non si distraggono"
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della sfida di Champions League contro il Manchester City, toccando diversi temi tra presente e futuro del club. Sul film AG4IN: "Abbiamo lavorato duramente durant
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, racconta la storia del film «Ag4in», che esce oggi 24 settembre nei cinema e di cui è stata proiettata un'anteprima
Dal 24 settembre al cinema, il film che racconta la cavalcata verso il tricolore firmato Conte.