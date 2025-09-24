AG4IN De Laurentiis sul film del quarto scudetto | Non è facile un racconto di qualcosa in corso Ci auguriamo che la festa continui

24 set 2025

Archiviata la vittoria sul Pisa, che ha regalato il primo posto in solitaria in classifica dopo quattro giornate, per il Napoli oggi è il giorno dell'uscita di “AG4IN”, il film sul quarto scudetto azzurro diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro da oggi al cinema in tutta Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, il film scudetto «Ag4in» emoziona. De Laurentiis: «Suspense fino all'ultima partita»

AG4IN, De Laurentiis sul film del quarto scudetto: Non è facile un racconto di qualcosa in corso. Ci auguriamo che la festa continui

Napoli, il film scudetto «Ag4in» emoziona. De Laurentiis: «Suspense fino all'ultima partita» - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, racconta la storia del film «Ag4in», che esce oggi 24 settembre nei cinema e di cui è stata proiettata un'anteprima

Ag4in, il film del quarto scudetto del Napoli: emozioni, retroscena e il futuro già in lavorazione - Dal 24 settembre al cinema, il film che racconta la cavalcata verso il tricolore firmato Conte.

