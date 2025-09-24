AG4IN a Napoli la prima del film sul quarto scudetto I TRAILER

Oggi a Napoli la prima del film “AG4IN – Il film del quarto Scudetto del Napoli” diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro. La pellicola racconta la stagione 202425 del Napoli, con immagini inedite, interviste esclusive e con tutti i momenti irripetibili che hanno portato alla vittoria del quarto scudetto il 23 maggio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “AG4IN”, a Napoli la prima del film sul quarto scudetto I TRAILER

In questa notizia si parla di: ag4in - napoli

"AG4IN", quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli

“Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli”

“AG4IN”: quali cinema trasmetteranno il film sul quarto scudetto del Napoli

Il cuore fa la differenza AG4IN | il film del quarto scudetto del Napoli - Da Domani al cinema! #ProudToBeNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Il cammino di Conte e dei suoi uomini verso la vittoria del quarto storico scudetto sta per arrivare al cinema. Scopri dove vedere AG4IN, da mercoledì nelle sale di tutta Italia https://sscnapoli.it/tutte-le-sale-in-cui-sara-proiettato-ag4in-il-film-del-quarto-scudett - X Vai su X

Quando esce Ag4in e quali sono le sale in Campania dove vedere il film sul quarto scudetto del Napoli; Tutte le sale in cui sarà proiettato AG4IN IL FILM DEL QUARTO SCUDETTO DEL NAPOLI; Ag4in, il quarto scudetto del Napoli diventa un film.

Ag4in, il film. Dove vederlo e quando esce - Da fine settembre 2025 il film Ag4in arriva nei cinema: storia del quarto scudetto e sale campane dove vederlo. Come scrive napolike.it

Arriva al cinema ‘Ag4in’, tutti i retroscena sul film del quarto scudetto del Napoli - In arrivo nei maggiori cinema italiani il film sul quarto scudetto vinto dal Napoli. Riporta internapoli.it