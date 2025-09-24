Afragola rapina in farmacia | Polizia arresta due uomini

Fermati ad Afragola un 35enne e un 46enne: recuperato il bottino di 400 euro grazie a un rapido intervento degli agenti. La Polizia di Stato ha arrestato un 35enne e un 46enne di Afragola, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Nella serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Afragola sono intervenuti in II Traversa Viottolo Nicola Setola, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante una rapina in farmacia. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno raccolto la testimonianza di un dipendente dell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: afragola - rapina

Afragola, 17enne arrestato per rapina: aggredisce il commerciante con un tirapugni

Afragola, rapina in negozio: arrestato 17enne con tirapugni

Intercettate conversazioni in carcere durante i colloqui dei rapinatori con i familiari, le indagini hanno consentito di accertare il complesso contesto in cui era maturata la rapina e di acquisire ulteriori riscontri sul movente che aveva indotto l'elevato numero di p - facebook.com Vai su Facebook

Assaltano una nota farmacia e rubano l'incasso: arrestati in due; Afragola. Furto alla farmacia Tuccillo, ladri a mani vuote, non hanno portato via niente. Danni solo alla struttura; Afragola, rapina nelle tabaccherie con mazze e pistole: arrestati sei banditi.

Rapina farmacia ad Afragola, ladri rintracciati ed arrestati dalla polizia - Afragola, rapina in una farmacia: due uomini con precedenti arrestati dalla Polizia. Riporta internapoli.it

Assaltano una nota farmacia e rubano l'incasso: arrestati in due - Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 35enne e un 46enne, entrambi di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina aggravata in concorso. Scrive napolitoday.it