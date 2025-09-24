Affondo di Trump contro la Russia La replica | Vuol far comprare gas americano

Roma, 24 settembre 2025 – Donald Trump, dopo aver incontrato a New York Volodymyr Zelensky, è entrato a gamba tesa nel dibattito sulla guerra in Ucraina e sulla tensione sul fronte Est sostenendo che le nazioni della Nato dovrebbero "abbattere gli aerei russi" se violano il loro spazio aereo. Ma quando gli è stato chiesto se gli Usa aiuterebbero gli alleati contro la Russia, ha risposto con un sibillino "dipende dalle circostanze". Poi, in un post su Truth, ha aggiunto: "Penso che l'Ucraina, con il sostegno dell'Unione Europea, sia in una posizione di combattere e riconquistare i suoi territori: con tempo e pazienza, e il sostegno finanziario e della Nato, i confini originali di quando la guerra è iniziata, sono un'opzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

