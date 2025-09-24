Affitti | Genova ha il rendimento più alto quasi 2 punti percentuale sopra la media nazionale

Secondo l’analisi dell'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare a livello di investimento non ci sono stati importanti cambiamenti nella seconda parte del 2024. Il mattone si conferma comunque una scelta di investimento importante per gli italiani e rappresenta il 18,4% del totale delle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: affitti - genova

Case a canone ridotto, il peso della nuova Imu a Genova. I proprietari: “Così si incentivano solo gli affitti turistici”

Case a canone ridotto, il peso della nuova Imu a Genova. I proprietari: “Così si incentivano solo gli affitti turistici” | Il grafico con i costi

Affitti, Genova si conferma la città con il rendimento più alto d'Italia

? Mancano pochi giorni a Scale Italia 2025 Genova | 23–24 settembre L’evento di riferimento per chi lavora negli affitti brevi sta per iniziare. Hai già preso il biglietto? Full Price sarà presente come speaker e sponsor ufficiale. Ci troverai al boot #1! Parle - facebook.com Vai su Facebook

Affitti, Genova si conferma la città con il rendimento più alto d'Italia https://ift.tt/pQ8JMFk https://ift.tt/MIfsRXn - X Vai su X

Affitti: Genova ha il rendimento più alto, quasi 2 punti percentuale sopra la media nazionale; Rendimento annuo da locazione al 5,8% nelle grandi città italiane; Affitti, Genova la città con il rendimento da locazione più alto (7,6%).

Rendimenti delle case, la classifica delle città dove investire - I rendimenti di un bilocale possono essere anche molto alti, ma c’è una grossa differenza tra le varie città italiane, data non solo dagli affitti, ma anche dai costi delle case ... Lo riporta quifinanza.it

Affitti: quali sono le città italiane che rendono di più - Napoli è la città preferita per acquistare un immobile a fini di investimento, ma a rendere di più è Genova, seguita da Palermo. Come scrive today.it