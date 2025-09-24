Affitti brevi in Regione un incontro con associazioni Comuni e stakeholder per illustrare le strategie

“Un intervento legislativo regionale è ormai necessario per mettere ordine e rendere sostenibile il fenomeno degli affitti brevi che ha assunto rilevanza e forte espansione in questi ultimi anni anche in Emilia-Romagna. Dobbiamo mettere in condizione le sindache e i sindaci dei nostri Comuni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: affitti - brevi

Affitti brevi, boom regolarizzazioni. In Toscana sono 70mila: record italiano

Affitti brevi, assalto alle periferie. In due mesi 800 annunci in più a Firenze. Prezzi alle stelle: 243 euro a notte

“Gli affitti brevi soffocano Milano e servono solo a massimizzare i profitti. Dobbiamo imitare Firenze e protestare dal basso”

Il mercato degli affitti brevi tiene: impatto sul PIL da oltre 40 mld - facebook.com Vai su Facebook

Gli affitti brevi sono strategici per il nostro turismo. Il governo Meloni è stato il primo ad aver regolamentato il settore: con il CIN si è fatto un passo importante per garantire sicurezza, trasparenza e contrastare l'abusivismo nel rispetto della proprietà privata che - X Vai su X

Comunicato Regione: Casa. Affitti brevi, oggi in Regione un nuovo incontro con associazioni, Comuni e stakeholder per illustrare le linee strategiche del progetto di legge regionale. Gli assessori Paglia e Frisoni: “Vogliamo dare alle sindache e ai sindaci uno; Affitti brevi, in Regione un incontro con associazioni, Comuni e stakeholder per illustrare le strategie; Regione E-R al lavoro per una legge sugli affitti brevi.

Affitti brevi, la Regione pronta a legiferare - “Un intervento legislativo regionale è ormai necessario per mettere ordine e rendere sostenibile il fenomeno degli affitti brevi che ha assunto rilevanza e ... Segnala chiamamicitta.it

Regione E-R al lavoro per una legge sugli affitti brevi - Romagna sta preparando una legge per disciplinare gli affitti brevi, dando ai Comuni strumenti flessibili per gestire il fenomeno nel loro territorio. Scrive msn.com