Affitti brevi in Regione un incontro con associazioni Comuni e stakeholder per illustrare le strategie

Riminitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un intervento legislativo regionale è ormai necessario per mettere ordine e rendere sostenibile il fenomeno degli affitti brevi che ha assunto rilevanza e forte espansione in questi ultimi anni anche in Emilia-Romagna. Dobbiamo mettere in condizione le sindache e i sindaci dei nostri Comuni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: affitti - brevi

Affitti brevi, boom regolarizzazioni. In Toscana sono 70mila: record italiano

Affitti brevi, assalto alle periferie. In due mesi 800 annunci in più a Firenze. Prezzi alle stelle: 243 euro a notte

“Gli affitti brevi soffocano Milano e servono solo a massimizzare i profitti. Dobbiamo imitare Firenze e protestare dal basso”

Comunicato Regione: Casa. Affitti brevi, oggi in Regione un nuovo incontro con associazioni, Comuni e stakeholder per illustrare le linee strategiche del progetto di legge regionale. Gli assessori Paglia e Frisoni: “Vogliamo dare alle sindache e ai sindaci uno; Affitti brevi, in Regione un incontro con associazioni, Comuni e stakeholder per illustrare le strategie; Regione E-R al lavoro per una legge sugli affitti brevi.

affitti brevi regione incontroAffitti brevi, la Regione pronta a legiferare - “Un intervento legislativo regionale è ormai necessario per mettere ordine e rendere sostenibile il fenomeno degli affitti brevi che ha assunto rilevanza e ... Segnala chiamamicitta.it

affitti brevi regione incontroRegione E-R al lavoro per una legge sugli affitti brevi - Romagna sta preparando una legge per disciplinare gli affitti brevi, dando ai Comuni strumenti flessibili per gestire il fenomeno nel loro territorio. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Regione Incontro