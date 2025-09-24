Affissioni di FdI alzano la tensione caso aMo il Pd reagisce | Squadrismo

Si riaccende lo scontro politico sulla sottrazione di denaro da parte di una ex dipendente di aMo, azienda partecipata che gestisce il trasporto pubblico e la mobilità locale: a farlo in modo deciso e è Fratelli d'Italia, che ha affisso in città grandi manifesti provocatori: “Caso aMo: caro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: affissioni - alzano

Sabato 6 settembre, Alzano Lombardo si accende con la Notte Bianca! Musica, artisti itineranti, buon cibo e tanta allegria. Da noi: piadine d’asporto o una sosta nel dehor con le lucine. Ti aspettiamo! . #nottebianca #festa #alzanolombardo - facebook.com Vai su Facebook

Affissioni di FdI alzano la tensione caso aMo, il Pd reagisce: Squadrismo; Manichino di Giorgia Meloni impiccato a testa in giù in piazza: i collettivi alzano la tensione.

Terzo mandato, alta tensione in Trentino: Fugatti silura la vice di FdI - E le scorie del caso terzo mandato che continuano ad avvelenare il clima nel centrodestra. Come scrive repubblica.it

A Trento disco verde per il Fugatti ter: FdI si spacca e sale la tensione nel centrodestra - Erano in 5, ora sono rimasti in 2: è un po’ come sfogliare la margherita a Trento, si perdono petali di centrodestra. Scrive repubblica.it