Affiora un cadavere nel lago Trasimeno | indagini sull’identità

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castiglione del Lago (Perugia), 24 settembre 2025 – Un corpo senza vita è stato trovato nel lago Trasimeno nel primo pomeriggio di mercoledì 24 settembre. Sono in corso gli accertamenti sullidentità. Nei giorni scorsi un ragazzo russo era caduto da un gommone mentre navigava sul lago insieme ad altri due amici, un ragazzo estone e una ragazza saudita. Dopo l’incidente sembra che il gommone sia passato sopra il giovane, che poi era scomparso nelle acque limacciose del lago. Questo avevano riferito i suoi amici sotto choc. Nel corso delle operazioni di ricerca del giovane, durante un sorvolo con un elicottero dei vigili del fuoco c’è stato appunto il ritrovamento del cadavere per il quale adesso si cerca di capire l’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

