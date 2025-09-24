Affiora un cadavere nel lago Trasimeno | indagini sull’identità
Castiglione del Lago (Perugia), 24 settembre 2025 – Un corpo senza vita è stato trovato nel lago Trasimeno nel primo pomeriggio di mercoledì 24 settembre. Sono in corso gli accertamenti sull’identità. Nei giorni scorsi un ragazzo russo era caduto da un gommone mentre navigava sul lago insieme ad altri due amici, un ragazzo estone e una ragazza saudita. Dopo l’incidente sembra che il gommone sia passato sopra il giovane, che poi era scomparso nelle acque limacciose del lago. Questo avevano riferito i suoi amici sotto choc. Nel corso delle operazioni di ricerca del giovane, durante un sorvolo con un elicottero dei vigili del fuoco c’è stato appunto il ritrovamento del cadavere per il quale adesso si cerca di capire l’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: affiora - cadavere
Orrore in spiaggia: dalla riva affiora il cadavere di un ragazzo
Cadavere affiora dal fiume Musestre, si indaga. Poco lontano trovati abiti e oggetti in una busta di plastica
San Nazzaro, dalle acque del Po affiora un cadavere
Cadavere in stato di decomposizione affiora nelle acque del Musestre. Passanti lo vedono e allertano le forze dell'ordine. - facebook.com Vai su Facebook
Affiora un cadavere nel lago Trasimeno: indagini sull’identità.
Affiora un cadavere nel lago Trasimeno: indagini sull’identità - Il ritrovamento del corpo è avvenuto durante le ricerche del giovane che vengono coordinate dai vigili del fuoco ... Lo riporta lanazione.it