Affari Tuoi maledizione-Molise | come si consuma il dramma di Alice

Pacchi, dottore e. fortuna. O meglio, sfortuna. Si parla della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 23 settembre rigorosamente e ovviamente su Rai 1, puntata che si è trasformata in una vera e propria corsa a ostacoli per Alice Pivotto, concorrente in rappresentanza del Veneto, accompagnata in studio e nella sua avventura nel regno di Stefano De Martino dal compagno Edoardo. Una coppia simpatica e affiatata, che ha subito conquistato il pubblico raccontando la loro storia familiare: Alice è mamma di quattro bambini – avuti da relazioni diverse – e il piccolo Lheo, l’ultimo arrivato, è il frutto dell’amore con Edoardo, presente accanto a lei per sostenerla nel gioco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

