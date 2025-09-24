Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna baci coccole e lacrime | il telequiz è sentimento

Viva le emozioni, viva i sentimenti. Ricordate i quiz di una volta? I Signor No, il rigido protocollo, la freddezza di una partita a scacchi e quella atmosfera da aula da tribunale? Tutto dimenticato, tutto superato. Oggi “vince il cuore”. E domenica sera i due grandi rivali dell'access prime time, La ruota della fortuna e Affari tuoi, lo hanno dimostrato. Su Canale 5 piange Samira Lui, che addirittura singhiozza: «Sono felicissima, è un’immagine stupenda». E si asciuga gli occhi pure Gerry Scotti. Non si vive di solo share e ascolti (che tuttavia, aiutano). E neppure di soldi vinti. In studio si celebra il trionfo del giovane Fabio, capace di vincere alla conclusiva Ruota delle meraviglie, rispondendo correttamente a due domande su tre, e incassando la cifra tonda tonda di 100mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, baci, coccole e lacrime: il telequiz è sentimento

