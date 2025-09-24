Affari Tuoi Beatrice sfiora il colpo | accetta 75mila euro ma nel suo pacco c’erano i 300mila
Luni, 24 settembre 2025 – Aveva tra le mani il tesoro ma se lo è lasciato sfuggire proprio all’ultimo colpo. Beatrice Bernucci, podologa e pallavolista di Luni, è stata la protagonista della trasmissione “ Affari Tuoi “ in onda nel preserale di Rai 1 condotta da Stefano De Martino. La concorrente ha tenuto sulle spine il pubblico in sala e almeno 4 milioni di telespettatori a casa arrivando fino alle battute conclusive del gioco dei pacchi. Superando tutte le insidie, i cambi e disimpegnandosi tra colori rossi e blu, per poi trovarsi al bivio se accettare l’offerta di 75 mila euro proposta dal “Dottore“ (la voce che dialoga con il conduttore e decide le dinamiche del gioco) oppure tentare la sorte e raggiungere i 300 mila euro di premio finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Affari Tuoi, Beatrice sfiora il colpo: accetta 75mila euro, ma nel suo pacco c’erano i 300mila.
