Affari Tuoi Alice Pivotto nella bufera | Ha 4 figli? Ok dopo la puntata

Alice Pivotto, concorrente veneta di Affari Tuoi su Rai1 il 23 settembre, ha vissuto una partita sfortunata accanto al compagno Edoardo. Madre di quattro figli piccoli, ha raccontato la sua storia al conduttore Stefano De Martino: la primogenita avuta giovanissima, due figli da un matrimonio finito e l’ultimo, Lheo, con Edoardo. La loro partita è iniziata male, con l’eliminazione precoce dei pacchi da 75mila e 50mila euro. Dopo la chiamata del “Dottore”, anche il pacco da 100mila euro è stato eliminato. Nonostante il conduttore notasse il declino della partita, Alice ha rifiutato un’offerta di 15mila euro, scelta che si è rivelata errata: poco dopo sono stati eliminati i pacchi da 300mila e 200mila euro, lasciando solo premi minori (10mila, 15mila e 30mila euro), il pacco nero e alcuni pacchi blu di basso valore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Alice Pivotto nella bufera: "Ha 4 figli? Ok", dopo la puntata...

