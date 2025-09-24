AEW | Kenny Omega scaglia frecciate contro le leggende WWE sugli eventi in Arabia Saudita

La star della AEW, Kenny Omega, ha fatto discutere oggi sui social media con un post che sembra prendere di mira le leggende del wrestling che hanno scelto di partecipare agli eventi WWE in Arabia Saudita. Nel suo tweet, Omega ha scritto: «Un altro giorno e un’altra “leggenda” che si spacca in due per il cesto regalo annuale di TKO.?» Another day and another “legend” doing the splits on it for the yearly TKO gift basket. — Kenny Omega (@KennyOmegamanX) September 24, 2025 Sebbene Omega non faccia nomi, il messaggio è chiaro. L’espressione “spaccarsi in due” è una frecciata nemmeno troppo velata ai veterani del wrestling che, secondo lui, accettano con entusiasmo offerte molto lucrative, simboleggiate dal “cesto regalo TKO” per esibirsi negli eventi di alto profilo in Arabia Saudita promossi dai proprietari della WWE, il TKO Group Holdings. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

