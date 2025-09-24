Aeroporto di Firenze | sì di Metrocittà all’iter per ampliamento Vota contro solo Avs

Il Consiglio metropolitano di Firenze ha approvato oggi, 24 settembre 2025, una mozione, presentata dal capogruppo Pd Nicola Armentano, che impegna la sindaca metropolitana, Sara Funaro, a "invitare il Governo a proseguire celermente l'iter amministrativo relativo all'approvazione del project review del piano di sviluppo aeroportuale di Firenze, a sostenere la Regione Toscana e gli altri enti locali coinvolti nello sviluppo e valorizzazione del Parco agricolo della Piana e a sollecitare il governo per studiare e realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Pisa" L'articolo Aeroporto di Firenze: sì di Metrocittà all’iter per ampliamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

