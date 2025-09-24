Il Consiglio metropolitano di Firenze ha approvato oggi, 24 settembre 2025, una mozione, presentata dal capogruppo Pd Nicola Armentano, che impegna la sindaca metropolitana, Sara Funaro, a "invitare il Governo a proseguire celermente l'iter amministrativo relativo all'approvazione del project review del piano di sviluppo aeroportuale di Firenze, a sostenere la Regione Toscana e gli altri enti locali coinvolti nello sviluppo e valorizzazione del Parco agricolo della Piana e a sollecitare il governo per studiare e realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Pisa" L'articolo Aeroporto di Firenze: sì di Metrocittà all’iter per ampliamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Aeroporto di Firenze: sì di Metrocittà all’iter per ampliamento. Vota contro solo Avs