Aeroporto di Firenze | sì di Metrocittà all’iter per ampliamento Vota contro solo Avs
Il Consiglio metropolitano di Firenze ha approvato oggi, 24 settembre 2025, una mozione, presentata dal capogruppo Pd Nicola Armentano, che impegna la sindaca metropolitana, Sara Funaro, a "invitare il Governo a proseguire celermente l'iter amministrativo relativo all'approvazione del project review del piano di sviluppo aeroportuale di Firenze, a sostenere la Regione Toscana e gli altri enti locali coinvolti nello sviluppo e valorizzazione del Parco agricolo della Piana e a sollecitare il governo per studiare e realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Pisa" L'articolo Aeroporto di Firenze: sì di Metrocittà all’iter per ampliamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: aeroporto - firenze
Nuovi voli dall'aeroporto di Firenze
Aeroporto di Firenze: via libera alla nuova pista. Dopo veti e polemiche. Sì della commissione Via-Vas
Con l’ambulanza ha bloccato un’auto che procedeva in contromano sul raccordo autostradale che porta dall’aeroporto di #Firenze all’ingresso dell’A11, evitando possibili incidenti. E’ successo mercoledì notte, intorno alle 22 .Alla guida della macchina un uo - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, lancia un estintore contro le porte del terminal: paura all’aeroporto - Momenti di tensione ieri sera all’aeroporto di Firenze, dove un uomo ha lanciato un estintore contro le porte del terminal, danneggiando una delle vetrate che si è incrinata. lanazione.it scrive
Firenze, incendio a Lastra a Signa: l'aeroporto ferma momentaneamente i voli per il troppo fumo - Un incendio sviluppatosi nel comune di Lastra a Signa ha costretto alla momentanea sospensione del traffico aereo in arrivo e partenza dall'aeroporto di Firenze. Scrive ilmessaggero.it