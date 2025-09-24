Aereo si schianta e prende fuoco in Brasile morto l'archistar cinese Kongjian Yu | ha ideato le città spugna

Tragico incidente aereo in Brasile: l'archistar cinese Kongjian Yu e altre 3 persone sono morte dopo che il Cessna monomotore su cui viaggiavano è precipitato e ha preso fuoco. Ignote le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aereo si schianta e prende fuoco in Brasile, morto l’archistar cinese Kongjian: teorizzò le “città spugna” - Tragico incidente aereo in Brasile: l'archistar cinese Kongjian Yu e altre 3 persone sono morte dopo che il Cessna monomotore su cui viaggiavano è precipitato ... fanpage.it scrive

Aereo si schianta e prende fuoco sotto gli occhi del pubblico dell’air show. Morti i due piloti – VIDEO - Un piccolo velivolo è precipitato durante un'esibizione aerea a Bell Ville. Come scrive ilfattoquotidiano.it