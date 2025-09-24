Aereo russo sorvola fregata tedesca sul Mar Baltico Germania | Putin vuole provocare Nato

Periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dopo che domenica scorsa due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare per intercettare un caccia russo sul Mar Baltico, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha denunciato oggi il sorvolo da parte di un altro aereo militare russo di una fregata della Marina tedesca, sempre nel Mar Baltico, paragonandolo agli incidenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aereo - russo

Andrea Russo risucchiato da un aereo a Orio: Bergamo chiede più poliziotti per la sicurezza del terzo scalo italiano

Romania, drone russo viola spazio aereo: «Andate nei rifugi». In Polonia jet di Varsavia e Nato in volo al confine

Ucraina, massiccio raid aereo russo, Trump: “Deluso da Putin, non ha nessuna intenzione di fermarsi”

Putin ci sta provocando, Germania denuncia 'test' russo sulla Nato: cosa succede; Incidente nel Mar Baltico: aereo russo sorvola fregata tedesca, il ministro Pistorius avverte la NATO; Putin vuole provocarci: jet russo sorvola fregata tedesca, la denuncia di Berlino.

aereo russo sorvola fregataGermania: «Un aereo russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Vladimir Putin ci provoca» - «Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico». Riporta msn.com

aereo russo sorvola fregata“Putin vuole provocarci”: jet russo sorvola fregata tedesca, la denuncia di Berlino - Putin al centro delle tensioni nel Baltico: jet russo sorvola fregata tedesca, Berlino denuncia la nuova provocazione. Secondo newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Aereo Russo Sorvola Fregata