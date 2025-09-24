Aereo russo sorvola fregata tedesca sul Mar Baltico Germania | Putin vuole provocare Nato
(Adnkronos) – Dopo che domenica scorsa due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare per intercettare un caccia russo sul Mar Baltico, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha denunciato oggi il sorvolo da parte di un altro aereo militare russo di una fregata della Marina tedesca, sempre nel Mar Baltico, paragonandolo agli incidenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
