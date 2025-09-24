Aerei sciopero del personale Volotea indetto da Uiltrasporti per venerdì 26 settembre

Venerdì 26 settembre si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale navigante e di terra della compagnia aerea Volotea. A renderlo noto è la Uiltrasporti che spiega: “La mobilitazione arriva dopo anni di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

