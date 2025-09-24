Aerei sciopero del personale Volotea indetto da Uiltrasporti per venerdì 26 settembre

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 settembre si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale navigante e di terra della compagnia aerea Volotea. A renderlo noto è la Uiltrasporti che spiega: “La mobilitazione arriva dopo anni di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aerei - sciopero

Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati

Sciopero degli aerei in Francia, decine di voli cancellati

Disagi aerei in Europa: le conseguenze dello sciopero dei controllori di volo in Francia

Volotea, sciopero aerei il 26 settembre 2025; Aerei, sciopero del personale Volotea indetto da Uiltrasporti per venerdì 26 settembre; Sciopero aerei 26 settembre: agitazioni a Linate, Malpensa, Volotea e Wizz Air.

aerei sciopero personale voloteaSciopero 26 settembre 2025 aerei: tutti i voli cancellati - Scopri tutto sullo sciopero 26 settembre 2025 nel settore aereo e quali saranno i voli garantiti e quelli cancellati. Segnala sicurauto.it

aerei sciopero personale voloteaSciopero aerei in Italia il 26 settembre 2025: compagnie coinvolte e orari delle agitazioni sindacali - Sciopero aerei 26 settembre 2025: Volotea, Wizz Air e handling fermi a Roma, Milano, Venezia e Cagliari. Riporta quotidianomotori.com

Cerca Video su questo argomento: Aerei Sciopero Personale Volotea