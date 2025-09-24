Adzic Juventus | è lui la sorpresa di Tudor per l’Atalanta? Gazzetta apre a questa ipotesi di formazione che riguarda il 2006 montenegrino Tutti i dettagli

Adzic Juventus: ecco la sorpresa di Tudor per l’Atalanta. Gazzetta apre a questa ipotesi di formazione in vista del big match dell’Allianz Stadium. Un gol per prendersi la Juve. La prodezza che ha deciso il Derby d’Italia ha cambiato lo status di Vasilije Adzic. Il giovane fantasista montenegrino non è più solo una promessa per il futuro, ma una concreta e preziosa realtà per il presente. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, per la sfida contro l’ Atalanta, il suo nome è molto più di una semplice suggestione. L’eroe del Derby d’Italia. La rete del 4-3 contro l’Inter, un bolide all’incrocio dei pali in pieno recupero, è un’immagine che resterà a lungo nella memoria dei tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juventus: è lui la sorpresa di Tudor per l’Atalanta? Gazzetta apre a questa ipotesi di formazione che riguarda il 2006 montenegrino. Tutti i dettagli

