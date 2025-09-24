Adrenalina a Torre dell’Orso | il Salento cuore del motorsport acquatico mondiale
Fine settimana di pura adrenalina, velocità e acrobazie mozzafiato. Dal 26 al 28 settembre, la baia di Torre dell’Orso si trasformerà in un palcoscenico naturale per due eventi di motonautica di calibro mondiale: il Campionato Mondiale Runabout Offshore e l’Hydrofly World Championship 2025. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: adrenalina - torre
Corsa e super adrenalina Sabato 13 settembre a Torre de Roveri si è svolta la 3' tappa della Diamond Cup. Un vero piacere per Le Due Torri Shopping Center essere sponsor della manifestazione #leduetorrishoppingcenter - facebook.com Vai su Facebook