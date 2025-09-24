Adrenalina a Torre dell’Orso | il Salento cuore del motorsport acquatico mondiale

Lecceprima.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine settimana di pura adrenalina, velocità e acrobazie mozzafiato. Dal 26 al 28 settembre, la baia di Torre dellOrso si trasformerà in un palcoscenico naturale per due eventi di motonautica di calibro mondiale: il Campionato Mondiale Runabout Offshore e l’Hydrofly World Championship 2025. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: adrenalina - torre

Adrenalina a Torre dell’Orso: il Salento cuore del motorsport acquatico mondiale

Adrenalina a Torre dell’Orso: il Salento cuore del motorsport acquatico mondiale - Dal 26 al 28 settembre, la baia si trasformerà in un palcoscenico naturale per due eventi di motonautica di calibro mondiale: il Campionato Mondiale Runabout Offshore e l’Hydrofly World Championship 2 ... Riporta lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Adrenalina Torre Dell8217orso Salento