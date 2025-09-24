Adrano operazione antimafia contro il clan Scalisi | 14 persone arrestate sventati omicidi già pianificati
ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz della polizia e ordinanze di custodia cautelare. Nella notte scorsa (24 settembre) la Polizia di Stato – Squadra Mobile di Catania e Commissariato di Adrano, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e la collaborazione di numerose Squadre Mobili italiane, ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Sono stati arrestati 14 soggetti, accusati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione illegale di armi, ricettazione e accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, tutti collegati al clan SCALISI operante ad Adrano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Il circolo del Partito Democratico di Adrano rivolge un sincero ringraziamento e un sentito plauso a tutti gli agenti del Commissariato di Adrano e alla Questura di Catania, per l'ennesima operazione antimafia condott
