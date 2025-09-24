Adrano il boss aveva già dato ordine di uccidere i killer del figlio | il piano sventato dalla Procura
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dieci fermi eseguiti. La Procura di Catania ha disposto i fermi nei confronti di dieci membri del clan mafioso Scalisi di Adrano, (Catania) sventando un progetto di omicidio che era ormai vicino alla realizzazione. Motivazioni del piano. Il reggente della cosca aveva pianificato la vendetta per la morte del figlio 17enne, ucciso a coltellate la notte del 20 aprile a Francofonte, in provincia di Siracusa. Modalità dell’agguato. Secondo le indagini, l’ agguato sarebbe stato organizzato nel Siracusano, con un commando proveniente da Chieti. Per eludere i controlli, il gruppo avrebbe utilizzato una falsa divisa da carabiniere e un furgone privo di GPS, rendendo difficile il tracciamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
