Adrano droga ed estorsioni | maxi operazione contro il clan Scalisi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordinanza di custodia per 14 persone, oltre 30 gli indagati. CATANIA, 24 settembre 2025. La polizia ha inflitto un duro colpo al clan Scalisi, gruppo criminale storicamente radicato ad Adrano, nel Catanese. Nelle prime ore di oggi sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare per 14 indagati, accusati di diversi reati legati alle attività della cosca. Le accuse contestate. Secondo la Procura, agli indagati vengono attribuiti, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione illegale di armi, ricettazione e danneggiamenti da incendio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
