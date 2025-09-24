Adorno M5S | Schifani spende in una notte quanto una famiglia siciliana in un mese di affitto

24 set 2025

"È inaccettabile che il presidente della Regione siciliana Renato Schifani spenda 600 euro a notte in alberghi di lusso, quando la stessa cifra rappresenta l’affitto mensile di una famiglia siciliana. Con questi comportamenti emerge in maniera lampante la distanza tra la vita reale dei cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

