Adeyemi Juve svolta nel futuro dell’attaccante | la mossa del Borussia Dortmund non lascia più dubbi ma il suo sogno… Indiscrezione importante di mercato

Juventusnews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adeyemi Juve, il Borussia Dortmund è pronto ad attuare questa mossa per il futuro del suo attaccante. Ecco cosa sta succedendo. Un obiettivo di mercato che rischia di sfumare definitivamente. Dopo un’estate in cui il suo nome è stato accostato con insistenza al calciomercato Juve e Napoli, Karim Adeyemi potrebbe ora rinnovare il suo contratto con il Borussia Dortmund. Come riportato da Sky Sport Germania, il club tedesco ha avviato i primi contatti con l’agente del giocatore per un prolungamento. Il retroscena: la Juve ci ha provato. Durante l’ultima sessione di mercato, l’attaccante tedesco era stato uno dei profili più seguiti dalla dirigenza della Signora, alla ricerca di un esterno di qualità e velocità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

adeyemi juve svolta nel futuro dell8217attaccante la mossa del borussia dortmund non lascia pi249 dubbi ma il suo sogno8230 indiscrezione importante di mercato

© Juventusnews24.com - Adeyemi Juve, svolta nel futuro dell’attaccante: la mossa del Borussia Dortmund non lascia più dubbi, ma il suo sogno… Indiscrezione importante di mercato

In questa notizia si parla di: adeyemi - juve

Ultimissime Juve LIVE: Chiellini diventa uno dei proprietari del LAFC, torna di moda Adeyemi mentre Vlahovic fa una richiesta shock…

La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione

Ultimissime Juve LIVE: Sancho non è più così sicuro di arrivare in bianconero! Il Borussia e Adeyemi fanno da intralcio

Adeyemi Juve, svolta: verso il rinnovo col Borussia Dortmund; Juventus, il puzzle dirigenziale prende forma: ora tocca al direttore sportivo; Adeyemi Juve, si riapre tutto? Svolta nel suo futuro.

adeyemi juve svolta futuroAdeyemi Juve, svolta nel futuro dell’attaccante: la mossa del Borussia Dortmund non lascia più dubbi, ma il suo sogno… Indiscrezione importante di mercato - Adeyemi Juve, il Borussia Dortmund è pronto ad attuare questa mossa per il futuro del suo attaccante. Da juventusnews24.com

adeyemi juve svolta futuroAdeyemi, dalle voci d'addio al rinnovo con il BVB? Ma per il futuro sogna la Premier - con il suo nome accostato anche a Juventus e Napoli in Serie A - Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Adeyemi Juve Svolta Futuro