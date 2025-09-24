Adeyemi Juve svolta nel futuro dell’attaccante | la mossa del Borussia Dortmund non lascia più dubbi ma il suo sogno… Indiscrezione importante di mercato

Adeyemi Juve, il Borussia Dortmund è pronto ad attuare questa mossa per il futuro del suo attaccante. Ecco cosa sta succedendo. Un obiettivo di mercato che rischia di sfumare definitivamente. Dopo un’estate in cui il suo nome è stato accostato con insistenza al calciomercato Juve e Napoli, Karim Adeyemi potrebbe ora rinnovare il suo contratto con il Borussia Dortmund. Come riportato da Sky Sport Germania, il club tedesco ha avviato i primi contatti con l’agente del giocatore per un prolungamento. Il retroscena: la Juve ci ha provato. Durante l’ultima sessione di mercato, l’attaccante tedesco era stato uno dei profili più seguiti dalla dirigenza della Signora, alla ricerca di un esterno di qualità e velocità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

