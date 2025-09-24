Adesso i produttori statunitensi di vino puntano sulle varietà ibride

24 set 2025

La riscoperta di varietà storiche come catawba e lenoir offrono ai viticoltori americani un’alternativa sostenibile alla vitis vinifera, meno resiliente ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

