Adesso i produttori statunitensi di vino puntano sulle varietà ibride
La riscoperta di varietà storiche come catawba e lenoir offrono ai viticoltori americani un’alternativa sostenibile alla vitis vinifera, meno resiliente ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Dalla Borgogna all’Essex: adesso i grandi produttori francesi scommettono sul vino fermo inglese
Sentenza contro dazi Usa, l’ansia dei produttori di vini: “Ora situazione più complicata”; Vino, produttori contro il governo: Dazi Usa al 10% inaccettabili, l’export in America vale il 24%”; Dazi sul vino Usa, confermata tariffa al 15% e danno da 317 milioni.
Dazi, i formaggi come il Parmigiano Reggiano esenti dalle tariffe statunitensi. Si tratta per il vino - Dopo la stretta di mano tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ... Da ilmessaggero.it
Vino, ogni giorno la sua pena. Dopo i dazi di Donald, adesso ci mancava il "neoproibizionismo" - In particolare è il rosso di qualità a sentirsi sotto attacco: quello i più giovani lo ... huffingtonpost.it scrive