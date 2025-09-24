Addio caos nelle chiamate di gruppo WhatsApp | arriva il menu unificato e tornano le spunte blu
WhatsApp sta implementando una serie di novità per migliorare l’esperienza utente, in particolare per quanto riguarda le chiamate di gruppo. La versione 25.25.73 per iOS, disponibile sull’App Store, introduce un sistema di chiamate unificato, semplificando la gestione delle conversazioni di gruppo e rendendole più organizzate. Questo nuovo menu unificato, ora in fase di rilascio graduale per tutti gli utenti, sostituisce i vecchi pulsanti separati per chiamate vocali e video con un’unica interfaccia. Da questo menu, è possibile avviare chiamate vocali o video, creare link di invito e persino pianificare chiamate future, sia in chat individuali con aziende che nelle conversazioni di gruppo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
