Addio barriere linguistiche ora WhatsApp traduce i tuoi messaggi ma a un prezzo

Comunicare con persone che parlano lingue diverse è sempre stata una sfida. Ma cosa succederebbe se potessimo superare questa barriera senza compromettere la nostra privacy? Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo delle traduzioni di messaggi direttamente su WhatsApp, una funzionalità rivoluzionaria che promette di cambiare il modo in cui interagiamo con il mondo. La nuova funzione, in fase di rilascio per Android e iPhone, permette di tradurre i messaggi in tempo reale, sia nelle chat individuali che di gruppo, e persino negli aggiornamenti dei Canali. Per gli utenti Android, il processo è semplice: basta tenere premuto il messaggio da tradurre e selezionare l’opzione Traduci. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Addio barriere linguistiche, ora WhatsApp traduce i tuoi messaggi (ma a un prezzo)

