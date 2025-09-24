Addio a Usa e Ue | sulle armi Berlino fa da sé

La Germania dà a Rheinmetall un appalto da 390 milioni per laser anti droni. E il fondo per la Difesa tedesco favorirà ditte autoctone. Solo l’8% dei contratti con fornitori americani. Ultimo chiodo sulla bara del mercato unico, che in teoria Bruxelles dovrebbe tutelare. 🔗 Leggi su Laverita.info

