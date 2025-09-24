Addio a Nicola Castellaneta Altamura piange il fondatore della Euroband | Grande dolore
“Oggi ci ha lasciato Nicola Castellaneta, fondatore di Euroband, che ha partecipato a numerosi eventi culturali della nostra Città: per ultimo al Festival delle Street Band dello scorso giugno. È una di quelle notizie che si fa fatica a leggere e, probabilmente, a comprendere”. Sono queste le. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: addio - nicola
Addio a Giorgio Pietrangeli, morto a 59 anni per un tumore al cervello il campione di surf, figlio del tennista Nicola Pietrangeli
Addio a Giorgio Pietrangeli, pioniere del surf italiano. Il padre, l’ex tennista Nicola informato mentre è ricoverato
“Si chiama Nicola”. Elisabetta Canalis, la bomba estiva del gossip dopo l’addio da Georgian
Addio a Nicola, il rider di 18 anni morto a seguito di un incidente - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Amalfi, l’addio ad Enrico di Nicola Esposito - X Vai su X
Altamura, addio a Nicola Castellaneta: era il fondatore della Euroband; Addio a Nicola Castellaneta, Altamura piange il fondatore della Euroband: Grande dolore; CRONACA di LECCE - Ultima ora.
Altamura, addio a Nicola Castellaneta. il fondatore della Euroband - Si è spento Nicola Castellaneta, il fondatore di Euroband, la formazione musicale nata ad Altamura nel 2002. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Altamura in lutto per Nicola Castellaneta, fondatore di Euroband - Oggi ci ha lasciato Nicola Castellaneta, fondatore di Euroband, che ha partecipato a numerosi eventi culturali ... Riporta giornaledipuglia.com