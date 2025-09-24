Addio a Claudia Cardinale una dea del cinema italiano
Claudia Cardinale, la celebre stella del cinema italiano di film quali “ 8 e 12 ” di Federico Fellini, è morta. La notizia è stata battuta ieri dai principali portali sulla rete, e successivamente confermata dal suo agente, Laurent Savry. Claudia Cardinale è morta ieri a Nemours, vicino a Parigi. Aveva 87 anni. Assieme a Sophia Loren e Anna Magnani, la Cardinale è stata da sempre considerata una delle madrine del cinema italiano con oltre 130 film all’attivo, iniziando la sua immensa carriera quando aveva solo vent’anni. Ha vinto 3 David di Donatello, ma anche un Leone d’Oro alla carriera dalla Mostra del Cinema di Venezia nel 1993. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: addio - claudia
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer
Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano
Addio a Claudia Cardinale, eterna Angelica del Gattopardo di Visconti - X Vai su X
#Cinema, è morta #ClaudiaCardinale : addio all’ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia Cardinale, una dea del cinema italiano; Addio a Claudia Cardinale, l’ultima diva che ha fatto sognare l’Italia; Parthenope, un canto d'amore. Recensione del film di Paolo Sorrentino.
Addio a Claudia Cardinale, icona senza tempo del cinema italiano - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Segnala ilnuovoterraglio.it
Addio a Claudia Cardinale: aveva 87 anni - Nata a Tunisi, per decenni ha vissuto a Roma, nella sua villa sull'Appia Antica ... rainews.it scrive