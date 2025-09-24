addio a claudia cardinale una dea del cinema italiano

Claudia Cardinale, la celebre stella del cinema italiano di film quali “ 8 e 12 ” di Federico Fellini, è morta. La notizia è stata battuta ieri dai principali portali sulla rete, e successivamente confermata dal suo agente, Laurent Savry. Claudia Cardinale è morta ieri a Nemours, vicino a Parigi. Aveva 87 anni. Assieme a Sophia Loren e Anna Magnani, la Cardinale è stata da sempre considerata una delle madrine del cinema italiano con oltre 130 film all’attivo, iniziando la sua immensa carriera quando aveva solo vent’anni. Ha vinto 3 David di Donatello, ma anche un Leone d’Oro alla carriera dalla Mostra del Cinema di Venezia nel 1993. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

