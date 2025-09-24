Addio a Claudia Cardinale si spegne a 87 anni l’icona del cinema italiano

Si è spenta a Nemours, nei pressi di Parigi, Claudia Cardinale, l’attrice italiana che ha incarnato per oltre sessant’anni la sensualità e l’eleganza del cinema europeo. Aveva 87 anni. Con la sua scomparsa, avvenuta circondata dai figli nella sua residenza francese, si chiude un’epoca irripetibile della settima arte. Nata Claude Joséphine Rose Cardinale il 15 aprile 1938 a Tunisi da genitori di origine siciliana, crebbe in un ambiente multiculturale che ne segnò profondamente l’identità. Figlia di un ferroviere e di una madre insegnante, non sognava il cinema, eppure il destino le riservò un posto d’onore nella storia del grande schermo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Addio a Claudia Cardinale, si spegne a 87 anni l’icona del cinema italiano

