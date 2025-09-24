Addio a Claudia Cardinale per i ternani sarà per sempre la ragazza di Bube | una proiezione pubblica in suo omaggio

Ternitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per i ternani sarà per sempre La ragazza di Bube”. E proprio in omaggio a quel film, l’ex consigliere comunale Michele Rossi lancia un appello alla città perché venga organizzata una proiezione pubblica di quella pellicola in omaggio alla sua protagonista, Claudia Cardinale, scomparsa nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - claudia

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer

Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano

Addio a Claudia Cardinale, per i ternani sarà per sempre la ragazza di Bube: una proiezione pubblica in suo omaggio”; Notizie di Terni - Terni.

addio claudia cardinale ternaniAddio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva. Macron: 'Per sempre nel cuore dei francesi' - Tra le ultime grandi star italiane degli anni d'oro. Riporta ansa.it

addio claudia cardinale ternaniAddio a Claudia Cardinale, l’attrice italiana è morta a 87 anni - Parigi, 23 settembre 2025 – Si è spenta all'età di 87 anni Claudia Cardinale. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Addio Claudia Cardinale Ternani