Addio a Claudia Cardinale per i ternani sarà per sempre la ragazza di Bube | una proiezione pubblica in suo omaggio
“Per i ternani sarà per sempre La ragazza di Bube”. E proprio in omaggio a quel film, l’ex consigliere comunale Michele Rossi lancia un appello alla città perché venga organizzata una proiezione pubblica di quella pellicola in omaggio alla sua protagonista, Claudia Cardinale, scomparsa nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
