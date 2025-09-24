Addio a Claudia Cardinale oltre il mito | l’attrice che ha unito cinema impegno civile e Mediterraneo
L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni in Francia, circondata dalla propria famiglia. Ha vissuto numerose vite, ognuna differente, unendo Paesi e culture diverse. Claudia Cardinale, scomparsa nella serata di ieri all’età di 87 anni, è stata un’attrice che ha unito di fatto il Mediterraneo. Una diva che ha scelto l’impegno civile oltre il mito del cinema. Cinema che l’ha vista protagonista al fianco di registi del calibro di Federico Fellini e Luchino Visconti. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: addio - claudia
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer
Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano
#Cinema, è morta #ClaudiaCardinale : addio all’ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia Cardinale, ultima diva del cinema italiano. Dalla forza dopo il dolore al mito internazionale: una vita tra luci e ombre, passione e coraggio. #ClaudiaCardinale #Cinema #claudiacardinale - X Vai su X
È morta Claudia Cardinale, aveva 87 anni; Addio a Claudia Cardinale, volto di Angelica ne Il Gattopardo; Cinema: Addio Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva |.
ADDIO A UN'ICONA - L’attrice, icona del cinema mondiale, lascia un’eredità di talento e fascino senza tempo. Da rumors.it
Addio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva. Macron: 'Per sempre nel cuore dei francesi' - Tra le ultime grandi star italiane degli anni d'oro. Riporta ansa.it