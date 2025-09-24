Addio a Claudia Cardinale oltre il mito | l’attrice che ha unito cinema impegno civile e Mediterraneo

L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni in Francia, circondata dalla propria famiglia. Ha vissuto numerose vite, ognuna differente, unendo Paesi e culture diverse. Claudia Cardinale, scomparsa nella serata di ieri all’età di 87 anni, è stata un’attrice che ha unito di fatto il Mediterraneo. Una diva che ha scelto l’impegno civile oltre il mito del cinema. Cinema che l’ha vista protagonista al fianco di registi del calibro di Federico Fellini e Luchino Visconti. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

