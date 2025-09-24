Addio a Claudia Cardinale l' ultima grande diva aveva 87 anni

Roma, 23 set. (askanews) - Bellissima e intensa, incarnazione della sensualità latina e protagonista di molti classici del cinema, l'attrice italiana Claudia Cardinale è morta all'età di 87 anni in Francia a Nemours vicino a Parigi (Seine-et-Marne), dove viveva circondata dall'affetto dei figli. Nata il 15 aprile 1938 a Tunisi, da genitori siciliani immigrati durante il periodo del protettorato inglese ha recitato con i più grandi registi, tra cui Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil, Mauro Bolognni e Sergio Leone. Icona assoluta del cinema italiano e internazionale viene notata giovanissima grazie a un concorso di bellezza, trampolino che la porta a Roma, dove inizia un percorso destinato a farla diventare un mito del grande schermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: addio - claudia

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer

Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano

Addio a Claudia Cardinale, l’antidiva musa di Visconti e Fellini giornaledibrescia.it/cultura/cinema… - X Vai su X

Addio a Claudia Cardinale, diva del cinema. Aveva 87 anni. - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Claudia Cardinale, ultima grande stella del cinema italiano; Addio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva. Macron: 'Per sempre nel cuore dei francesi'; Addio a Claudia Cardinale, ultima grande del cinema d’oro italiano.

Addio a Claudia Cardinale, l'ultima grande diva aveva 87 anni - Bellissima e intensa, incarnazione della sensualità latina e protagonista di molti classici del cinema, l'attrice italiana Claudia Cardinale è morta all'età di 87 anni in ... Da libero.it

Addio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva. Macron: 'Per sempre nel cuore dei francesi' - Tra le ultime grandi star italiane degli anni d'oro. Lo riporta ansa.it