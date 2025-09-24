Addio a Claudia Cardinale l’ultima diva del cinema italiano ed europeo

Morta a 87 anni nella sua casa in Francia: dal Gattopardo a C’era una volta il West, una carriera che ha fatto la storia. Claudia Cardinale è morta il 23 settembre 2025 a Nemours, vicino Parigi, all’età di 87 anni. L’attrice, icona del cinema italiano e internazionale, si è spenta circondata dall’affetto dei figli. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo del cinema e nella memoria collettiva di più generazioni di spettatori. Dalle origini in Tunisia al mito del grande schermo. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 da genitori siciliani, Claudia Cardinale entrò nel mondo del cinema quasi per caso, vincendo nel 1957 il concorso “La più bella italiana in Tunisia ”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it