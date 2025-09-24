Addio a Claudia Cardinale l’ultima diva del cinema italiano ed europeo
Morta a 87 anni nella sua casa in Francia: dal Gattopardo a C’era una volta il West, una carriera che ha fatto la storia. Claudia Cardinale è morta il 23 settembre 2025 a Nemours, vicino Parigi, all’età di 87 anni. L’attrice, icona del cinema italiano e internazionale, si è spenta circondata dall’affetto dei figli. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo del cinema e nella memoria collettiva di più generazioni di spettatori. Dalle origini in Tunisia al mito del grande schermo. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 da genitori siciliani, Claudia Cardinale entrò nel mondo del cinema quasi per caso, vincendo nel 1957 il concorso “La più bella italiana in Tunisia ”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: addio - claudia
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer
Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano
#Cinema, è morta #ClaudiaCardinale : addio all’ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia Cardinale, ultima diva del cinema italiano. Dalla forza dopo il dolore al mito internazionale: una vita tra luci e ombre, passione e coraggio. #ClaudiaCardinale #Cinema #claudiacardinale - X Vai su X
Addio a Claudia Cardinale l’ultima grande diva del cinema italiano; L’ultima diva Angelica del cinema italiano.
Addio a Claudia Cardinale, l’attrice italiana è morta a 87 anni - Parigi, 23 settembre 2025 – Si è spenta all'età di 87 anni Claudia Cardinale. Come scrive quotidiano.net
Addio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva. Macron: 'Per sempre nel cuore dei francesi' - Tra le ultime grandi star italiane degli anni d'oro. Riporta ansa.it