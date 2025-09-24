Addio a Claudia Cardinale l’anti-diva del cinema italiano | una stella senza tempo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una stella senza tempo. È scomparsa a 87 anni Claudia Cardinale, era nata a Tunisi il 15 aprile 1938, una delle ultime grandi icone del cinema italiano e internazionale. Considerata una donna fuori dagli schemi, è stata una diva che ha sempre rifiutato l’etichetta di diva, imponendosi per talento, carisma e una bellezza naturale che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il mito degli anni d’oro. Cardinale ha attraversato i decenni d’oro del cinema lavorando con alcuni dei più grandi maestri: Luchino Visconti, Federico Fellini e Sergio Leone. Il suo nome è legato a pellicole che hanno segnato la storia del cinema e che l’hanno resa una presenza indimenticabile sullo schermo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio a Claudia Cardinale, l’anti-diva del cinema italiano: una stella senza tempo

