Addio a Claudia Cardinale | icona del cinema italiano e simbolo di eleganza senza tempo
Aveva 87 anni e con lei se ne va un pezzo di storia del cinema italiano e internazionale. Claudia Cardinale, una donna che ha saputo unire bellezza, talento e personalità come poche altre nella settima arte. Il suo sguardo profondo, la voce roca e inconfondibile, la sua classe innata hanno fatto di lei una leggenda . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: addio - claudia
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer
Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano
Addio a Claudia Cardinale, l'italiana più bella che veniva da Tunisi . Figlia di emigranti siciliani in Nordafrica, parlava francese e sognava di insegnare, ma il destino l'ha fatta diventare la musa di Fellini e Visconti. Di Mariarosa Mancuso - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia Cardinale, l'italiana più bella che veniva da Tunisi . Figlia di emigranti siciliani in Nordafrica, parlava francese e sognava di insegnare, ma il destino l'ha fatta diventare la musa di Fellini e Visconti. Di Mariarosa Mancuso - X Vai su X
Addio a Claudia Cardinale, attrice unica e irripetibile, icona del cinema italiano e internazionale; Addio a Claudia Cardinale, icona del cinema mondiale; Addio a Claudia Cardinale, icona senza tempo. Aveva 87 anni.
Addio a Claudia Cardinale: aveva 87 anni - Nata a Tunisi, per decenni ha vissuto a Roma, nella sua villa sull'Appia Antica ... rainews.it scrive
Addio a Claudia Cardinale, icona immortale del cinema europeo - Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, leggenda del cinema mondiale, interprete di capolavori come Il Gattopardo, 8½ e C’era una volta il West, lasciando un’eredità artistica che continua a brillare ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu