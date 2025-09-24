Addio a Claudia Cardinale | icona del cinema italiano e simbolo di eleganza senza tempo

Lifeandnews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva 87 anni e con lei se ne va un pezzo di storia del cinema italiano e internazionale. Claudia Cardinale, una donna che ha saputo unire bellezza, talento e personalità come poche altre nella settima arte. Il suo sguardo profondo, la voce roca e inconfondibile, la sua classe innata hanno fatto di lei una leggenda . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

