Addio a Claudia Cardinale icona del cinema italiano e internazionale | si è spenta a 87 anni in Francia

Claudia Cardinale, una delle più grandi dive del cinema italiano e internazionale, è morta all’età di 87 anni a Nemours, vicino Parigi, dove viveva da tempo. L’attrice, malata da tempo, si è spenta circondata dai suoi figli, come annunciato in serata dal suo agente all’AFP. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 con il nome di Claude Joséphine Rose Cardinale, è stata protagonista assoluta della settima arte a partire dagli anni Sessanta, incarnando il fascino e la forza delle grandi interpreti del Novecento. Nella sua lunga carriera ha ottenuto tre David di Donatello, tre Nastri d’argento, il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia nel 1993 e il David alla carriera nel 1997. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Addio a Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale: si è spenta a 87 anni in Francia

