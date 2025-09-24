Addio a Claudia Cardinale icona del cinema Girò La ragazza di Bube ad Anghiari

Addio a Claudia Cardinale, una delle icone del cinema italiano, che si è spenta nella scorse ore in Francia. Aveva 87 anni. E' morta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva ormai da tempo. L'agente, Laurent Savry, lo ha annunciato all'Afp, agenzia di stampa francese. “Ci lascia l'eredità di una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer

Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano

Addio a Claudia Cardinale, la grande diva de Il Gattopardo e 8½ ci lascia a 87 anni

Addio a Claudia Cardinale: aveva 87 anni - Nata a Tunisi, per decenni ha vissuto a Roma, nella sua villa sull'Appia Antica

Addio a Claudia Cardinale, l'icona del cinema che visse "mille vite" - Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e riconosciute del cinema italiano e internazionale, è morta ieri sera all'età di 87 anni a Nemours, vicino a