Musa e diva, protagonista di oltre cento film ed ispiratrice dei grandi registi italiani degli anni ’60, interprete teatrale di Pirandello e Tennessee Williams, l’icona di Claudia Cardinale che resterà per sempre nell’immaginario collettivo e nella storia del cinema è soprattutto quella splendida e leggiadra dell’Angelica del Gattopardo di Luchino Visconti. Il valzer col Principe Salina della giovane amata da Tancredi è una delle scene che perpetueranno nella storia l’epopea del cinema. Una parte incastonata originariamente come collaterale nella sceneggiatura del romanzo capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma che l’interpretazione di Claudia Cardinale, pur fra le gigantesche performance cinematografiche di Alain Delon, Burt Lancaster, Romolo Valli e Paolo Stoppa, fa lievitare fino ad incarnare la prorompente caparbietà e lungimiranza della nuova borghesia siciliana post garibaldina. 🔗 Leggi su Formiche.net

Addio a Claudia Cardinale eterna Angelica del Gattopardo