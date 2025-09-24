Addio a Claudia Cardinale eterna Angelica del Gattopardo
Musa e diva, protagonista di oltre cento film ed ispiratrice dei grandi registi italiani degli anni ’60, interprete teatrale di Pirandello e Tennessee Williams, l’icona di Claudia Cardinale che resterà per sempre nell’immaginario collettivo e nella storia del cinema è soprattutto quella splendida e leggiadra dell’Angelica del Gattopardo di Luchino Visconti. Il valzer col Principe Salina della giovane amata da Tancredi è una delle scene che perpetueranno nella storia l’epopea del cinema. Una parte incastonata originariamente come collaterale nella sceneggiatura del romanzo capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma che l’interpretazione di Claudia Cardinale, pur fra le gigantesche performance cinematografiche di Alain Delon, Burt Lancaster, Romolo Valli e Paolo Stoppa, fa lievitare fino ad incarnare la prorompente caparbietà e lungimiranza della nuova borghesia siciliana post garibaldina. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: addio - claudia
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer
Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano
Addio a Claudia Cardinale, l’antidiva musa di Visconti e Fellini giornaledibrescia.it/cultura/cinema… - X Vai su X
#Cinema, è morta #ClaudiaCardinale : addio all’ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia Cardinale, eterna Angelica del Gattopardo di Visconti; Addio a Claudia Cardinale, l’eterna ragazza della fonte di Fellini; Addio a Claudia Cardinale, l’eterna Angelica del “Gattopardo”.
Addio a Claudia Cardinale eterna Angelica del Gattopardo - Musa e diva, protagonista di oltre cento film ed ispiratrice dei grandi registi italiani degli anni ’60, interprete teatrale di Pirandello e Tennessee Williams, l’icona di Claudia Cardinale che rester ... formiche.net scrive
Addio a Claudia Cardinale, diva eterna del cinema italiano e mondiale - Una carriera che ha segnato la storia del cinema, da Monicelli a Visconti, da Fellini a Leone ... Come scrive lanuovariviera.it