addio a claudia cardinale diva eterna del cinema italiano

È morta a 87 anni Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive del cinema italiano. L’attrice si è spenta a Nemours, vicino Parigi, circondata dai figli. Nata a Tunisi nel 1939 da genitori italiani, si trasferì a Roma dopo un concorso di bellezza, e da lì iniziò una carriera folgorante. Dagli esordi nei Soliti ignoti, ai capolavori come ‘Il Gattopardo’, ‘8 e mezzo’ e ‘La ragazza con la valigia’, è stata diretta dai più grandi registi: Visconti, Fellini, Comencini, Leone. Ha lavorato anche in Francia e in America, accanto a star del cinema come Alain Delon, John Wayne e Sean Connery. Nel tempo ha attraversato tutti i generi, fino al teatro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
