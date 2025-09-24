Addio a Claudia Cardinale | a Ronciglione recitò ne La ragazza di Bube | FOTO
A 87 anni se n’è andata Claudia Cardinale, forse (se non probabilmente) l’attrice italiana più importante che sia riuscita ad affermarsi negli anni Sessanta del secolo scorso. Della sua sconfinata filmografia fa parte anche una pellicola che la lega alla Tuscia, dove tra l’altro amava rifugiarsi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: addio - claudia
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer
Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano
Addio a Claudia Cardinale, l’antidiva musa di Visconti e Fellini giornaledibrescia.it/cultura/cinema… - X Vai su X
#Cinema, è morta #ClaudiaCardinale : addio all’ultima grande diva - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia Cardinale: a Ronciglione recitò ne “La ragazza di Bube” | FOTO; Addio a Claudia Cardinale, la “ragazza di Bube” che girò le scene ad Anghiari; La ragazza di Bube.
Addio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva. Macron: 'Per sempre nel cuore dei francesi' - Tra le ultime grandi star italiane degli anni d'oro. Lo riporta ansa.it
Addio a Claudia Cardinale: aveva 87 anni - Nata a Tunisi, per decenni ha vissuto a Roma, nella sua villa sull'Appia Antica ... Da rainews.it