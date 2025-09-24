Ad Ancona in una settimana consegnati oltre 400 permessi di soggiorno

Sono oltre 400 i permessi di soggiorno a vario titolo consegnati in questa settimana dagli uffici della Questura di Ancona. Continua il lavoro della Polizia di Stato impegnata sul fronte dell'accoglienza e della regolarizzazione dei cittadini stranieri."E' necessario ricordare che nello scorso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - settimana

Ultima settimana di campagna elettorale, ad Ancona e nelle Marche arriva Giuseppe Conte

MERCATINO MYLOVE 20-21 settembre Ancona, piazza Cavour Ogni terzo fine settimana del mese. Sabato e domenica 40 espositori. Artigianato, creatività, prodotti tipici e curiosità. Dalle 9 alle 20. #mercatini #mercatino #mercatiemercanti - facebook.com Vai su Facebook

Ad Ancona in una settimana consegnati oltre 400 permessi di soggiorno; Cerimonia di Premiazione 2024-2025, una bellissima festa; Ad Ancona il primo maggio la consegna delle stelle ai tre nuovi mastri del lavoro 2025 della Provincia di Fermo.

Corso "Capire le Borse", ad Ancona consegnati 37 attestati - Oltre 100 donne hanno seguito gli incontri in presenza, 260 si sono collegate da remoto, e le lezioni live sono state riprodotte più di 6. Si legge su ansa.it

Ad Ancona 50 permessi permessi di soggiorno in una settimana - Sono i numeri diffusi dalla Questura di Ancona, che fa sapere di avere anche formalizzato, nello stesso periodo, oltre 30 richiesta di ... ansa.it scrive