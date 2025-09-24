Achille Lauro nuovo volto Motorola | una partnership tra arte e tech – Il video

(Adnkronos) – Motorola, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato la partnership con Achille Lauro, nuovo Brand Ambassador per l'Italia. La collaborazione prende forma in una campagna digitale esclusiva, già online, che vede l'artista protagonista insieme alla famiglia di smartphone Motorola edge, in particolare il nuovo motorola edge 60 neo. Questa sinergia rafforza il legame . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: achille - lauro

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Condotto da Ilary Blasi e Alvin, l'evento registrato a Molfetta porta sul palco i protagonisti dell'estate musicale, da Joan Thiele ai Coma_Cose, da Achille Lauro ai Negramaro

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Achille Lauro, Muse e Bad Bunny

Achille Lauro qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista presso GQ dichiarando che il talento non è un qualcosa di intrinseco, è qualcosa che si acquisisce con l’impegno. @gqitalia #AchilleLauro #RadioKissKiss - facebook.com Vai su Facebook

Classifica Spotify YouTube settimana 38 Damiano debutta al #4 con Talk to me. Capo Plaza, Rondodasosa e Achille Lauro restano fuori dalla Top 20. Leggi l’articolo completo su http://Allmusicitalia.it https://allmusicitalia.it/nuove-uscite/radio-date/classifica- - X Vai su X

La nuova campagna McDonald’s con Achille Lauro è musica, moda e iconicità; Achille Lauro, i significati dei tatuaggi sul volto del rapper; Achille Lauro a Sanremo 2025, cosa c'è scritto sul suo viso, le droghe, i look, Chiara Ferragni: «Mio padre ossessionato dalla miseria».

Motorola sceglie Achille Lauro come Brand Ambassador per l’Italia e lancia un nuovo spot - La collaborazione prende il via con una campagna pubblicitaria digitale incentrata sui dispositivi Motorola Edge. Si legge su engage.it

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile - Motorola ha annunciato che Achille Lauro, artista poliedrico, icona di stile e figura di spicco nel panorama musicale italiano, sarà il nuovo Brand Ambassador per l’Italia. Come scrive megamodo.com