Achille Lauro nuovo volto Motorola | una partnership tra arte e tech – Il video

Webmagazine24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Motorola, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato la partnership con Achille Lauro, nuovo Brand Ambassador per l'Italia. La collaborazione prende forma in una campagna digitale esclusiva, già online, che vede l'artista protagonista insieme alla famiglia di smartphone Motorola edge, in particolare il nuovo motorola edge 60 neo. Questa sinergia rafforza il legame . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: achille - lauro

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Condotto da Ilary Blasi e Alvin, l'evento registrato a Molfetta porta sul palco i protagonisti dell'estate musicale, da Joan Thiele ai Coma_Cose, da Achille Lauro ai Negramaro

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Achille Lauro, Muse e Bad Bunny

La nuova campagna McDonald’s con Achille Lauro è musica, moda e iconicità; Achille Lauro, i significati dei tatuaggi sul volto del rapper; Achille Lauro a Sanremo 2025, cosa c'è scritto sul suo viso, le droghe, i look, Chiara Ferragni: «Mio padre ossessionato dalla miseria».

achille lauro nuovo voltoMotorola sceglie Achille Lauro come Brand Ambassador per l’Italia e lancia un nuovo spot - La collaborazione prende il via con una campagna pubblicitaria digitale incentrata sui dispositivi Motorola Edge. Si legge su engage.it

achille lauro nuovo voltoMotorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile - Motorola ha annunciato che Achille Lauro, artista poliedrico, icona di stile e figura di spicco nel panorama musicale italiano, sarà il nuovo Brand Ambassador per l’Italia. Come scrive megamodo.com

Cerca Video su questo argomento: Achille Lauro Nuovo Volto