Achille Lauro nuovo Brand Ambassador di Motorola per l’Italia

Ildenaro.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motorola annuncia la nomina di Achille Lauro  come nuovo Brand Ambassador per l’Italia, siglando una partnership che unisce tecnologia, creatività e stile. L’artista, noto per la sua capacità di rompere schemi e ridefinire i canoni della scena musicale italiana, è il volto della nuova campagna digitale del brand, on air da oggi, dedicata alla famiglia di dispositivi Motorola edge, con focus sul nuovo motorola edge 60 neo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: achille - lauro

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Condotto da Ilary Blasi e Alvin, l'evento registrato a Molfetta porta sul palco i protagonisti dell'estate musicale, da Joan Thiele ai Coma_Cose, da Achille Lauro ai Negramaro

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Achille Lauro, Muse e Bad Bunny

Achille Lauro è il nuovo Brand Ambassador di Motorola per l’Italia; Achille Lauro nuovo Brand Ambassador di Motorola per l’Italia; Achille Lauro è il nuovo Brand Ambassador di Motorola per l’Italia.

achille lauro nuovo brandMotorola sceglie Achille Lauro come Brand Ambassador per l’Italia e lancia un nuovo spot - La collaborazione prende il via con una campagna pubblicitaria digitale incentrata sui dispositivi Motorola Edge. Secondo engage.it

achille lauro nuovo brandMotorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile - Motorola ha annunciato che Achille Lauro, artista poliedrico, icona di stile e figura di spicco nel panorama musicale italiano, sarà il nuovo Brand Ambassador per l’Italia. Si legge su megamodo.com

Cerca Video su questo argomento: Achille Lauro Nuovo Brand