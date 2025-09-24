Aceto di mele per dimagrire | la verità dietro la bufala che ha illuso milioni di persone

Chiunque abbia provato a perdere peso sa che esistono innumerevoli prodotti o cibi di moda che promettono di accelerare il dimagrimento. Uno di questi, l’ aceto di mele, ha perso credibilità dopo che uno studio clinico, che ne affermava il successo nella perdita di peso, è stato ritirato dalla casa editrice BMJ Group. Lo studio, pubblicato originariamente nel 2024 sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health, sosteneva che le persone che bevevano aceto di mele ogni giorno perdevano più peso rispetto al gruppo di controllo in un periodo di tre mesi. La casa editrice ha citato diversi fattori, tra cui il supporto di dati non plausibili, tra i motivi del ritiro dello studio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Aceto di mele per dimagrire: la verità dietro la bufala che ha illuso milioni di persone

In questa notizia si parla di: aceto - mele

